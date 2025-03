Ilrestodelcarlino.it - Avvocato aggredito nel suo studio: “Hai diffuso tu quel video hard”. Coppia si fa giustizia sommaria

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ravenna, 12 marzo 2025 – Undel foro di Ravenna ha vissuto un’esperienza da incubo nel suo stesso, trasformato per alcuni, interminabili, minuti in una scena da thriller. I suoi aguzzini? Unasui trent’anni, marito e moglie, con un presunto conto in sospeso che risaliva a sette anni prima: un, spuntato su internet e finito nel dimenticatoio, almeno fino a quando i due non hanno deciso di farsida soli. Lei, la protagonista involontaria difilmato, e lui, il fedele compagno, hanno ricostruito la vicenda inventandosi detective, convinti che dietro la pubblicazione delci fosse proprio l’. Per quale motivo? Non è mai stato chiarito, ma loro erano decisi a ottenere una confessione. E questo dopo avere ritenuto che dietro il nickname riconducibile alla pubblicazione difilmato a luci rosse ci fosse propriol’