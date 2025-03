Internews24.com - Avversaria Inter quarti di finale, Bayer Leverkusen Bayern Monaco: ecco la sfidante

Leggi su Internews24.com

di Redazionedi, i nerazzurri troveranno i bavaresi in Champions Leaguedi, sarà illadei nerazzurri in Europa nelle due sfide in arrivo.Sarà ila sfidare l’neididi Champions League. La formazione di Vincent Kompany nel ritorno degli ottavi in casa delporta a casa un successo per 2-0, grazie alla reti di Kane al 52? e Davies al 71?, conseguente a quella per 3-0 di sette giorni fa all’Allianz Arena.Niente da fare, dunque, per i campioni della Bundesliga allenati da Xabi Alonso che, oggi come nella sfida d’andata, non riescono neanche a mettere a segno la rete della bandiera. Andata in Germania e ritorno a San Siro nella sfida deitra, una sfida sulla carta complicata, ma non proibitiva per i nerazzurri di Inzaghi.