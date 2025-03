Quifinanza.it - Avis licenzia i dipendenti, autonoleggio in crisi: sindacati verso lo sciopero in aeroporto

, leader nel campo dell’, ha annunciato 113menti in tutta Italia. E iminacciano una mobilitazione negli aeroporti.Prima la pandemia, che con il lockdown, ha costretto i veicolia restare in garage per mesi. Poi laeconomica. E a farne le spese saranno 113 lavoratori, se non viene trovata una soluzione conBudget Italia. Per i, però, non ci sarebbe alcunama solo la volontà di aumentare i fatturati.PerchéprevedementiLe sigle Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti chiedono l’apertura “con urgenza” di un tavolo di confronto con i delegati aziendali al cospetto dei rappresentanti dei ministeri delle Imprese e del Lavoro.L’avvio della procedura dimento collettivo è stata annunciata daper “un profondo cambiamento nei comportamenti di acquisto dei consumatori dei servizi di noleggio che il perdurare dellaeconomica ha ulteriormente accentuato”.