Avevo preparato qualcosa | ecco perché Donnarumma è corso negli spogliatoi prima dei rigori | Video

Una rimonta da urlo per il Psg in Champions, che ha battuto aiil Liverpool dopo aver chiuso i supplementari per 0-1 (stesso risultato per i Reds a Parigi). Poi è stato super Gigiodai tiri dal dischetto, facendo esplodere di gioia la squadra di Luis Enrique. Con i due tiri dal dischetto parati,è stato decisivo ed è stato definito come “eroico” dai giornali francesi. Un bel messaggio a chi diffidava di lui e lo metteva in dubbio nella titolarità al posto di Safonov. Una bella rivincita per Gigio che ora può guardare con più fiducia al futuro.deiera fuggito, colto dalle telecamere. A Sky, dopo la partita, ha ammesso che quella fuga è servita per ‘ripassare la lezione' che era stata studiata alla vigilia del match coi Reds. In realtà era una battuta per dire che doveva “fare pipì”.