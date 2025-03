Ilfattoquotidiano.it - “Aveva il verme polmonare del ratto nel cervello, era così confusa che non riusciva a fare la valigia”: l’incubo di una turista 30enne

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un bruciore insopportabile ai piedi, che si estende a gambe, tronco e braccia. Un mal di testa lancinante, che non passa neppure con gli antidolorifici. E poi, la confusione mentale, il delirio. È l’inizio di un incubo per una donna americana di 30 anni, reduce da un viaggio in Thailandia, Giappone e Hawaii. Un incubo che ha un nome: angiostrongiliasi, una rara forma di meningite causata da un parassita, il “del“.La vicenda, raccontata in un report pubblicato sul New England Journal of Medicine, inizia con sintomi apparentemente banali: “Per diversi giorni, un dolore bruciante ai piedi che risaliva su per le gambe, il tronco e le braccia”, si legge nel rapporto. Poi, il mal di testa, “che neppure gli antidolorificino ad attenuare”. Una prima visita al pronto soccorso non porta a nulla: gli esami del sangue evidenziano solo un lieve aumento dei globuli bianchi, segno di un’infezione in corso.