Avengers | i fratelli Russo spiazzano i fan con la versione dei fumetti che ha ispirato il loro ritorno

I due registi, dopo l'addio avvenuto alla fine con l'uscita di Endgame, hanno deciso di tornare ai Marvel Studios per altri due film sui Vendicatori I fan che si stanno chiedendo a qualedi Secret Wars si ispirerà il prossimo film Marvel Studios deihanno ora larisposta. Dopo gli eventi raccontati in: Doomsday, la Saga del Multiverso si concluderà con: Secret Wars, ma non aspettatevi di vedere un adattamento fedelissimo di entrambi i. In una nuova intervista concessa a TechRadar, ihanno risposto alla domanda su quale direzione prenderà ladi una delle più importanti storyline deiMarvel. Sembra che la risposta sia semplice: entrambe. "Beh, creiamo sempre la nostradella .