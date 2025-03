Avellinotoday.it - Avellino-Trapani 2-0, Panico: "Sono contento per il gol. -1 dalla vetta? Ci ha dato la carica in più, siamo lì e lotteremo fino alla fine"

Leggi su Avellinotoday.it

Tre punti per la squadra e la gioia personale per il gol segnato. Giuseppe, protagonista del match tra, rilascia alcune dichiarazioni al termine della gara: "Abbiamo disputato un'ottima partita. Il risultato era fondamentale, come lo saranno le restanti sei sfide: non.