Sondriotoday.it - "Avanti a modo nostro", BPS presenta il nuovo piano industriale e risponde a BPER

Leggi su Sondriotoday.it

"Our Way Forward",. È il motto scelto da Banca Popolare di Sondrio per ilper il triennio 2025-2027, approvato dal Consiglio di Amministrazione nel tardo pomeriggio di martedì 11 marzo 2025. Un percorso ambizioso in continuità con i risultati positivi.