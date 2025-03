Ilrestodelcarlino.it - Autovelox sull’Adriatica: "È omologato o no?. Il Ministero dei Trasporti prenda una decisione"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

A distanza di quasi due anni, torna di attualità la discussione sull’installato sulla Statale Adriatica, alla fine del cavalcavia di Cesenatico che in direzione da Rimini porta a Cervia. A rinfocolare la polemica è stata la vittoria di un automobilista che ha fatto ricorso al giudice di pace ed ha ottenuto l’annullamento della multa in quanto l’apparecchio, pur autorizzato, come tanti in Italia risulta non. Il velox è stato attivato il 26 maggio 2023 e sono decine di migliaia gli automobilisti sino ad ora sanzionati, fra pendolari che si muovono per lavoro, turisti e gente del posto. Il primo anno ci fu un boom di verbali e conseguenti lamentele, tuttavia il limite dei 50 chilometri orari in quel tratto di strada c’è da almeno quarant’anni ed è lo stesso limite applicato in tutti i cavalcavia simili dell’Adriatica.