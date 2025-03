Lanazione.it - Autovelox Pontenuovo, il parere legale: “Multe non rimborsabili, ma il Comune può farlo”

Leggi su Lanazione.it

Pistoia, 12 marzo 2025 – Ildi Pistoia non ha alcun obbligo giuridico di rimborsare lefatte con l’delma potrebbe decidere di, come scelta discrezionale e senza conseguenze erariali, vale a dire che potrebbe ritenere di “non avere interesse a trattenere somme (salvo le spese di notifica anticipate) derivanti da proventi sanzionatori laddove ingiustificati”. Questo in sintesi ilesterno richiesto daldi Pistoia e rilasciato dall’avvocato Fabio Piccioni, patrocinante in Cassazione con studioa Firenze. Il, di cui siamo venuti in possesso, è datato 10 dicembre 2024 e si articola in 17 pagine fitte di riferimenti a sentenze e a leggi. Il ragionamento, ampio e dettagliato, elaborato dall’avvocato Piccioni inizia chiarendo in premessa che l’abbassamento del limite di velocità da 50 a 40 chilometri orari su quel tratto della Montalese era pienamente giustificato da ben sei degli undici parametri previsti dalla legge per questo tipo di deroghe al limite dei centri abitati.