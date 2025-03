Anteprima24.it - “Autorità Anticorruzione bastona l’Amministrazione Mastella”: la nota dell’opposizione

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo laa firma dei consiglieri comunali di opposizione di Benevento Raffaele De Longis, Giovanni De Lorenzo, Francesco Farese, Floriana Fioretti, Giovanna Megna, Angelo Miceli, Luigi Diego Perifano, Vincenzo Sguera e Maria Letizia Varricchio relativa al provvedimento dell’Anac che ha rilevato l’artificioso frazionamento dell’appalto per gli incarichi e le consulenze del Puc. “L’Nazionalesu incarichi e consulenze per il Puc: il Comune ha frazionato l’appalto per procedere ad affidamenti diretti eludendo la gara”. Così i consiglieri comunali di opposizione Raffaele De Longis, Giovanni De Lorenzo, Francesco Farese, Floriana Fioretti, Giovanna Megna, Angelo Miceli, Luigi Diego Perifano, Vincenzo Sguera e Maria Letizia Varricchio commentano il provvedimento adottato dall’Anac e trasmesso nelle scorse settimane al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Benevento.