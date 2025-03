Ilgiorno.it - Autori a km Zero. Incontro con Vacchelli

Gianni, autore e narratore dalla penna incisiva, presenterà il suo nuovo romanzo trilogia "I Vivi (un’Orestea)" alla Biblioteca di Busto Garolfo, nell’ambito della rassegna letteraria "a km". L’evento, che si inserisce in una serie di appuntamenti dedicati alla promozione della cultura locale, si svolgerà domani sera alle 21, nella Sala Civica di via Magenta 25. In questa serata,porterà sul palco la sua opera che strizza un occhio tanto alla tragedia antica di Eschilo quanto alla modernità narrativa di Joyce, creando un ponte tra mondi e tempi apparentemente distanti. A completare l’esperienza narrativa della serata, Patrizia Gioia darà voce ad alcuni brani del romanzo.