Autopsia ex poliziotto Gallo | infarto

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

21.05 Carmineè morto d'. L'ex superera ai domiciliari dal 25 ottobre scorso per l'inchiesta sulle presunte cyber-spie di Equalize. I primi esiti dell'propendono per un decesso per cause naturali. Non sono stati trovati segni di lesioni evidenti, tuttavia sono stati disposti anche esami tossicologici. Carmine,66 anni,è morto domenica scorsa nella sua casa a Garbagnate Milanese. Aveva cominciato a collaborare con gli inquirenti.