Ilfattoquotidiano.it - “Auto blu utilizzata per fini privati”: Gianfranco Miccichè è stato rinviato a giudizio per peculato e concorso in truffa

Il deputato regionale sicilianoperinaggravata. Secondo l’accusa l’ex Presidente dell’Assemblea regionale siciliana, già ministro con Silvio Berlusconi, avrebbe usato l’blu in dotazione perpersonali, persino per portare il suo gatto dal veterinario. Con l’Audi della Regione, parcheggiata a casa dell’autista, per 33 volte, tra marzo e novembre del 2023, avrebbe fatto viaggi, sarebbe andato a fare visite mediche, avrebbe dato passaggi, nel tragitto Palermo-Cefalù e viceversa, a componenti della sua segreteria, a familiari e a persone assunte nello staff politico e in realtà impiegate nelle più disparate mansioni: dalla pulizia, alla manutenzione della piscina, alla derattizzazione.Il veicolo sarebbeutilizzato, secondo l’accusa, anche per portare al politico la cocaina e per fargli recapitare il cibo acquial ristorante dell’amico Mario Ferro, lo chef poi indagato per spaccio di droga nell’ambito di un’inchiesta.