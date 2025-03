Terzotemponapoli.com - Auriemma: “Anche col Venezia Napoli con la difesa a quattro, Anguissa? Gilmour sta facendo bene”

Leggi su Terzotemponapoli.com

a Stile TV: “colcon laa 4. McTominay stremato, Neres parte dalla panchina.sta.”Raffaeleha rilasciato alcune dichiarazioni durante “Salite Sulla Giostra” in onda su Stile Tv. Queste le sue parole: Neres in campo a?”Neres in campo già a? Perché modificare un assetto nel quale hai trovato un equilibrio? Io credo che Conte continueràcol 442/4231 per permettere aldi essere competitivo e vincente, perché per 5 gare non ha vinto ed è tornato a farlo soltanto domenica, di misura e con un brivido nel finale. Credo che Conte non abbia alcuna intenzione di modificare l’assetto, Neres a gara in corso può andare più chee pian piano lo si reintegra. E’ vero che rientrerà, ma non è che sol per questo allora deve giocare per forza.