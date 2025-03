Monzatoday.it - Attenzione, ritorna l'allerta buche sulla Milano-Meda

Leggi su Monzatoday.it

L’allarme (anche questa volta) è stato lanciato sui social ma, per fortuna, ad oggi, la situazione non è critica come quella dello scorso 28 gennaio quando ci fu una vera e propria strage di pneumatici.Tanti gli automobilisti che, quella mattina, percorrendo la, erano finiti.