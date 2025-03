Chiccheinformatiche.com - Attenzione ai siti truffa sul web che vendono false ricariche telefoniche

Negli ultimi tempi, le truffe online che riguardano l’acquisto disi stanno diffondendo sempre di più. Chi si trova senza credito e ha bisogno di effettuare una ricarica in modo urgente potrebbe imbattersi in un sito fraudolento, scoperto tramite una ricerca su Google, un link ricevuto via email o un messaggio SMS.Questisi presentano con un’interfaccia credibile, simile a quella dei portali ufficiali, e propongono la vendita di credito telefonico per diversi operatori. L’utente, non sospettando nulla, segue le normali procedure di acquisto, inserisce i propri dati di pagamento e conferma l’ordine, aspettandosi di ricevere una notifica dall’operatore che confermi l’avvenuta ricarica. Purtroppo, questa conferma non arriva mai.La realtà è che questi portali sono completamente falsi, progettati per ingannare gli utenti e sottrarre loro denaro.