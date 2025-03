Sololaroma.it - Atletico Madrid-Real Madrid: Diretta e Streaming Gratis del derby di Champions

Dopo una prima serata magica diLeague, è tempo di scoprire le altre 4 squadre che completano il quadro dei quarti di finale della competizione. In questo mercoledì 12 marzo l’attenzione del mondo è rivolta al bellissimoditra, in programma alle 21:00 al Civitas Metropolitano, che vale qualificazione e supremazia nella stracittadina. Al Bernabeu un 2-1 che mette Ancelotti con il musetto davanti, ma nella tana del Cholo Simeone non sarà facile portare a casa l’ennesimo passaggio del turno nella sua competizione preferita.Non la settimana più facile della sua ottima stagione per quanto riguarda l’, che dove aver perso contro i Blancos in campo europeo ha incassato un altro 2-1, sul campo del Getafe, cosa che le ha fatto perdere il prima in classifica (-1 dae Barcellona, quest’ultimo con una gara in meno).