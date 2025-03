Ilrestodelcarlino.it - Atletico Ascoli, pratica salvezza da chiudere in fretta

Il campionato si ferma per una domenica e così in casasi potrà lavorare con una ritrovata serenità in attesa dello sprint finale. Il punto conquistato ad Avezzano, dopo la bella vittoria interna contro il Castelfidardo, ha allontanato i bianconeri del patron Graziano Giordani dalla ‘zona calda’ della classifica distante ora sette lunghezze. Zona calda con tre squadre come Roma City, Termoli e Civitanovese, a quota 29 e il sorprendente Notaresco di Massimo Silva a 28. Più staccate Città di Isernia San Leucio e Fermana (penalizzata di 2 punti) a quota 22 che al momento retrocederebbero in Eccellenza. Ma tutto può ancora accadere. Il Città di Isernia sarà proprio il prossimo avversario dell’, domenica 23 marzo al ‘Don Mauro Bartolini’ di Monticelli e una eventuale vittoria della compagine di Simone Seccardini potrebbe essere davvero fatale ai molisani.