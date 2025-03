Atletica Tamberi | Penso alla mia piccola principessa e lavoro per Los Angeles 2028

Leggi su Ilfaroonline.it

Gianmarcopunta alle Olimpiadi di Lose sta per diventare padre. E’ un momento speciale per l’Azzurro, campione olimpico di salto in alto a Tokyo 2020 e campione europeo a Roma.Tanti saranno gli appuntamenti agonistici in programma per l’anno 2025 e per gli anni che verranno, fino ai Giochi del. Intanto Gimbo è emozionato per l’arrivo imminente della sua erede.Come riporta l’Ansa – Da quando ha saputo che presto nascerà la sua prima figlia, il campione olimpico di salto in alto Gianmarco“ogni giorno” pensaprossima nascita della “” ma sta anche “lavorando ogni giorno” per preparare la propria partecipazione alle Olimpiadi di Los.Lo ha assicurato l’azzurro oggi, ad Ancona, a margine della presentazione ad Ancona del primo spot come testimonial di promozione turistica della Regione Marche.