Athletic Bilbao-Roma, probabili formazioni: ancora Baldanzi dal 1??

Giovedì 13 marzo ore 18.45. Questa è la data e l’orario in cui lasi giocherà una buona fetta di stagione sperando di continuare il proprio percorso in Europa League. Al San Mames infatti la formazione di Claudio Ranieri scenderà in campo contro l’per la gara di ritorno dei quarti di finale, dopo che nel primo atto disputatosi una settimana fa è stata una rete di Shomurodov a regalare ai giallorossi un minimo vantaggio., lePer definire al meglio gli undici giallorossi che scenderanno in campo dal 1? al San Mames, importante potrebbe essere la rifinitura di oggi, con Ranieri che avràtempo per sciogliere gli ultimi dubbi, qualora effettivamente ne avesse.che però dovrebbe scendere in campo con un 3-5-2 ibrido che in fase d’attacco è pronto a trasformarsi nel più classico 3-4-2-1.