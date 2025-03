Romatoday.it - Athletic Bilbao-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita di Europa League in tv e in streaming

Leggi su Romatoday.it

Giovedì 13 marzo alle ore 18:45 lascenderà in campo al San Mamés contro l’per il ritorno degli ottavi di finale di. L’andata è terminata con la vittoria per 2-1 nel recupero dei giallorossi a cui basterà ora un pareggio in Spagna (in un clima rovente) per.