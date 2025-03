Sololaroma.it - Athletic Bilbao-Roma, la conferenza di Ranieri LIVE

La giornata di oggi è di vigilia per la. I giallorossi dovranno limare ogni tipo di dettaglio, infatti, in vista della gara di domani 13 marzo con l’, in programma alle 18:45 allo stadio San Mamés. Una partita estremamente delicata, per raggiungere i quarti di finale. Segui con noi lastampa di Claudio, che presenterà il duello con i baschi insieme a Paulo Dybala.12 minuti fa12 Marzo 2025 18:39 18:39ininsieme a DybalaLastampa di Claudio, in vista del match con l’, inizierà alle 18:50. Insieme al coach di Testaccio ci sarà Paulo Dybala.L'articolo, ladiproviene da Solola.it.