Sololaroma.it - Athletic Bilbao-Roma, la conferenza di Ranieri: “Dovremo nascondere i difetti”

Leggi su Sololaroma.it

La giornata di oggi è di vigilia per la. I giallorossi dovranno limare ogni tipo di dettaglio, infatti, in vista della gara di domani 13 marzo con l’, in programma alle 18:45 allo stadio San Mamés. Una partita estremamente delicata, per raggiungere i quarti di finale. Segui con noi lastampa di Claudio, che presenterà il duello con i baschi insieme a Paulo Dybala.13 minuti fa12 Marzo 2025 19:37 19:37Per Dybala: Cosa conosci di San Mamés?Non lo conosco, ma me ne hanno parlato molto bene. Sono curioso di giocare lì e di vedere il clima di quel campo. Dobbiamo rimanere concentrati.14 minuti fa12 Marzo 2025 19:36 19:36Per Dybala: Cosa ti aspetti da domani?Penso che sarà un 50-50. Noi andremo al San Mamés per fare il nostro gioco e partendo come se fossimo 0-0, sarà un bel clima e un bello stadio dove giocare.