Sololaroma.it - Athletic Bilbao-Roma, i convocati di Ranieri: Celik ai box

Leggi su Sololaroma.it

Le lancette dell’orologio scorrono veloci e per lasi avvicina il momento di tornare in campo. I giallorossi hanno lasciato alle loro spalle la vittoria per 1-0 con l’Empoli, nel segno di Matias Soulé, e desiderano proseguire su questa strada. Il focus si sposta inevitabilmente sull’Europa League, con la qualificazione ai quarti di finale che è appesa ad un filo sottile. Per raggiungere le migliori 8, infatti, i capitolini dovranno superare indenni la gara di domani 13 marzo con l’, che andrà in scena alle 18:45 al San Mamés. I baschi tenteranno di ribaltare il risultato, di fronte al loro caldo pubblico.Claudioè ben consapevole delle difficoltà di questa partita e cercherà di tenere ogni elemento della sua rosa sull’attenti. Il coach di Testaccio ha diramato la sua lista dei, per la trasferta contro i biancorossi.