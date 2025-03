Inter-news.it - Atalanta-Inter, un forte dubbio per Gasperini: presto novità – Sky

In vista di, la Dea si è allenata a Zingonia. Gian Pieroattende notizie su un giocatore. La partita (in chiaro) è in programma domenica sera.DIFFERENZE – Se circa 15 ore fa, l’ha giocato contro il Feyenoord, vincendo per 2-1 e conquistando i quarti di finale di Champions League, l’ha iniziato a preparare il match scudetto già dalla giornata di ieri. La squadra orobica, reduce dalla clamorosa vittoria contro la Juventus per 4-0 all’Allianz Stadium, arriverà al match di domenica sera a meno tre proprio dalla capolista. Dal canto suo, la Beneamata che oggi farà defaticamento per iniziare a preparare la partita solamente da domani, vorrà a tutti i costi difendere il proprio primato. L’si è allenata a Zingonia, come riferisce Massimo Nebuloni, inviato di Sky Sport.