Atalanta Inter streaming live e diretta tv: dove vedere il match di campionato

di Redazionestreamingtv:ildivalido per la 29ª giornata di Serie ADomenica 16 Marzo sarà tempo di, i bergamaschi a due punti dal Napoli cercheranno, come prevedibile, di insidiare il secondo posto puntando alla vittoria. I nerazzurri dal canto loro vogliono difendere il primato in classifica, carichi anche per l’approdo ai quarti di finale di Champions League. Quella di domenica sera sarà una sfida che sicuramente regalerà emozioni.VEDERLA sarà trasmessa inesclusiva su DAZN. Inoltre sarà possibile guardare la partita scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La gara sarà disponibile anche instreaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone.