Bergamonews.it - Atalanta-Inter sarà trasmessa gratis su Dazn: ecco come registrarsi

Leggi su Bergamonews.it

gratuitamente su. Il big match Scudetto di domenica 16 marzo alle 20:45 potrà essere visibile in chiaro da tutti, anche chi non è abbonato alla piattaforma che trasmette in diretta tutte le partite del campionato di Serie A.Si tratta di un’iniziativa che rientra nel pacchetto dei diritti tv e che permette di trasmettere in modalità gratuita fino a 5 partite di Serie A su un totale di 380 per ogni stagione, con l’obiettivo di coinvolgere un numero sempre più ampio di appassionati del grande calcio italiano. Di recente erano state trasmesse gratuitamente Juventus-Milan e Lazio-.A raccontare l’attesissima sfidaPierluigi Pardo, affiancato dal commento tecnico di Andrea Stramaccioni. Dal campo, a partire dal prepartita, Diletta Leotta accompagnerà i tifosi nell’atmosfera del match prima di collegarsi con lo studio della domenica sera dove Giorgia Rossi condurrà ilSerie A Show.