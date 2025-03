Serieanews.com - Atalanta-Inter, paradosso Napoli: perché deve “tifare” per un X2

Ti sei mai chiesto quanto può valere un pareggio a fine stagione? Forse non tanto in classifica. ma nelle storie che scrivono i campionati, conta eccome” per un X2 (Foto: Ansa/LaPresse) – serieanews.comChe la Serie A sappia essere imprevedibile non è una novità. Ma il bello arriva quando a guardare uno scontro diretto come, c’è anche una terza squadra che si ritrova, suo malgrado, spettatriceessata.E quella squadra è il, che domenica sera si siederà sul divano, tazza di camomilla o birra alla mano (scelta libera), a “” per qualcosa che normalmente non rientrerebbe nei pensieri di un candidato allo scudetto. Sì,in questa corsa serrata a tre, ogni dettaglio può fare la differenza. Anche il risultato di una partita in cui non sei direttamente coinvolto.