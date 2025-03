Inter-news.it - Atalanta-Inter o Fiorentina-Juventus? Ecco la partita DAZN in chiaro!

Nel prossimo turno di campionato i big match sarannoha deciso quale delle due trasmetterà ine gratuitamente.PER TUTTI I TIFOSI –, big-match in programma domenica 16 marzo alle 20:45 e valido per la ventinovesima giornata di Serie A, sarà trasmessa gratuitamente insu. Niente. L’annuncio segna un ulteriore passo nella strategia della piattaforma di streaming sportivo, che punta a rendere il grande calcio italiano accessibile a un pubblico sempre più vasto. Dopo il successo della trasmissione di Lazio-(0-6) in modalità gratuita,rilancia con un altro incontro dei nerazzurri di grande richiamo, parte del progetto “Try and Buy” incluso nei diritti TV acquisiti per la Serie A. L’iniziativa prevede la trasmissione gratuita di un massimo di cinque partite di campionato a stagione, consentendo ai tifosi di vivere l’esperienza disenza abbonamento.