Atalanta-Inter, Gasperini studia la mossa anti-Inzaghi: un'opzione in meno

A cinque giorni daGiampieroinizia a preparare tatticamente la sfida d’alta classifica. Quale sarà ladefinitiva per provare a contrastare la squadra di Simone?SCONTRO DIRETTO – Archiviata la Champions League si ritorna subito a pensare al campionato. Dopo lo scontro diretto contro il Napoli, per i nerazzurri arriva un altro scoglio:in programma domenica sera. Il Gewiss Stadium di Bergamo alle ore 20.45 sarà pronto ospitare la sfida tra la prima e la terza in classifica, separate da soli tre punti. Per l’occasione Giampiero– tra l’altro ex della sfida – è intento ad orchestrare lapiù giusta per contrastare la corazzata di Simone. Reduce dal roboante 4-0 contro la Juventus, l’allenatore della Dea dovrà scegliere se utilizzare lo stesso assetto o introdurre qualche novità.