Sport.quotidiano.net - Atalanta-Inter domenica sera sarà in chiaro e gratis su Dazn. Gewiss verso il sold out

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bergamo, 12 marzo 2025 – A quattro giorni dallo ‘spareggio scudetto’ in programmaalle 20.45 alStadium di Bergamo, tra l’capolista con 61 punti e l’terza a 58, arriva la notizia più attesa per i tifosi, non solo delle due squadre nerazzurre, e per gli appassionati: la sfidatrasmessa in diretta inha scelto di trasmettere ine gratuitamente, esclusiva della piattaforma di live streaming. Partita da tutto esaurito ovviamente al, con la Dea che vola sulle ali dell’entusiasmo dopo la stellare vittoria per 4-0 sul campo della Juventus e una striscia aperta di sette risultati utili consecutivi e un clamoroso score di 16 gol segnati nelle ultime quattro trasferte.che però sul terreno amico sta stentando, con appena quattro punti conquistati in cinque gare casalinghe di campionato in questo 2025.