Assunzione da Gaia Spa Occasione per laureati

Il gestore idricoSpa informa che c’è tempo fino a lunedì 17 marzo 2025 alle 12 per inoltrare la domanda di partecipazione alla selezione che è finalizzata alla formazione di una graduatoria per l’di personale profilo professionale addetto rendicontazione affari regolatori e sostenibilità. Le domande di partecipazione dovranno pervenire a mezzo posta o pec a [email protected] entro e non oltre il termine indicato. Richiesto il possesso di laurea in materie come economia aziendale, scienze economiche, statistica economica o titoli equipollenti nei termini di legge. Richiesta esperienza lavorativa certificabile, maturata in posizioni analoghe. Per ulteriori specifiche, l’invito è a prendere visione del bando integrale e della documentazione utile che è presente sul sito www.