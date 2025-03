Quotidiano.net - Assofondipensione lancia progetto Engagement per governance sostenibile nei fondi pensione

Prendono il via nella seconda metà di marzo le attività deldi, l'associazione a cui aderiscono inegoziali promossi dalla contrattazione collettiva, per un valore complessivo di risparmio accumulato e destinato alle prestazioni superiore ai 73 miliardi di euro. L'obiettivo del- viene spiegato dall'associazione - è aprire un dialogo positivo e costante con società di tutto il mondo, di cui isoci posseggono pacchetti azionari, per favorire modelli disempre più responsabili e sostenibili nelle aziende quotate, generando un impatto positivo sia sulla collettività sia sull'ambiente, e valore nel lungo periodo. Il nuovo- al quale ad oggi hanno aderito già 20negoziali - si muove in coerenza ed integra ildi Voto coordinato dell'associazione, che nel 2024 ha portato 13negoziali a votare in 97 assemblee di società italiane ed europee per un volume totale di 1.