Assistente marketing e tecnico informatico

, 1 posto. Requisiti: pregressa esperienza nel settoredi almeno 2 anni, programmazione base in C# e .Net, diploma, buona conoscenza della lingua inglese, conoscenze informatiche avanzate; Mansioni: installazione e aggiornamento di Pc, server, switch, firewall e altri dispositivi di rete, sviluppo e manutenzione di applicazioni interne; Contratto: tempo indeterminato; Sede di lavoro: Grassobbio; Inserire Cv all’indirizzo https://offertelavoro.provincia.bergamo.it, codice 22673. Addetto/aassistant, 1 posto. Requisiti: esperienza minima 3 anni nel ruolo, padronanza di Adobe Creative Suite, conoscenza delle tecniche di prestampa e formati grafici per stampa offset e digitale, conoscenza base di video editing e motion graphics opzionale; Mansioni: assistenzaCoordinator, creazione di materiali grafici per supporti digitali e cartacei, preparazione dei file esecutivi per la stampa e controllo qualità, supporto nella gestione dei contenuti sui social media; Contratto: tempo indeterminato; Sede di lavoro: Ranica; Inserire Cv all’indirizzo https://offertelavoro.