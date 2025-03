Abruzzo24ore.tv - Assessore di Pescara nella bufera: video TikTok dall'ufficio comunale scatenano polemiche

Leggi su Abruzzo24ore.tv

- Un'associazione denuncia la diffusione di filmati "sensuali" girati nell'di undurante l'orario di lavoro, sollevando interrogativi sulla presenza di personale non autorizzato e sul danno d'immagine per il Comune. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Centro, undiè al centro di una controversia a seguito della diffusione di"sensuali" su, registrati nel suodurante l'orario lavorativo. L'associazione Tutela Diritti Animali Ets, presieduta da Gabriele Bettoschi, ha presentato un esposto indirizzato ai vertici dell'amministrazionee alla Procura regionale della Corte dei conti, allegando une altre immagini riprese al secondo piano del municipio.lettera, Bettoschi sollecita verifiche sul rapporto di lavoro del personale degli staff comunali e chiede chiarimenti sulle persone che operano per conto dell'amministrazione, evidenziando come la loro presenza possa arrecare un danno d'immagine.