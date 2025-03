Lettera43.it - Assegno di inclusione sospeso: cosa fare, come risolvere e quando verrà pagato

Leggi su Lettera43.it

Molte famiglie che percepiscono l’di(Adi) non hanno ricevuto il pagamento di febbraio 2025. La causa principale del blocco è il mancato aggiornamento dell’Isee 2025, documento fondamentale per accedere alla misura di sostegno economico. Ecco cos’è successo e.Perché l’diè statoPadre con figlia (Getty Images).L’Inps ha interrotto l’erogazione dell’Adi per i nuclei familiari che non hanno provveduto a rinnovare la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), necessaria per il calcolo dell’Isee. La scadenza per l’invio della documentazione era fissata al 28 febbraio 2025. Anche chi ha aggiornato l’Isee in tempo potrebbe subire ritardi a causa del sovraccarico di richieste che l’Inps ha dovuto gestire tra gennaio e febbraio. Altre cause della sospensione possono includere:Mancata sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale (Pad): obbligatorio per i nuovi beneficiari.