Assassin's Creed Shadows, lo spot TV cinematografico ricorda che l'uscita del gioco è vicina

Ubisoft ha rilasciato loTVdi, un filmato spettacolare di poco più di un minuto che serve a ribadire l’imminente uscita del. Il video, pur non mostrando sequenze di gameplay, è stato realizzato per esaltare l’atmosfera del titolo e mettere in risalto i suoi due protagonisti, Naoe e Yasuke. Con una data ormai definitiva fissata per il 20 marzo 2025, l’attesa per il nuovo capitolo della storica saga è alle stelle.Addentrandoci maggiormente nel dettaglio, nel trailer Ubisoft presenta Naoe, un’assassina letale che si muove nell’ombra con grande agilità e precisione, rappresentando lo stile classico degli Assassini. Accanto a lei è presente Yasuke, un guerriero possente che preferisce affrontare i nemici con forza bruta e combattimenti diretti.