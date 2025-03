Internews24.com - Asllani peggior nerazzurro di Inter-Feyenoord per Gazzetta: «E’ grave il fatto che…»

di Redazionee diper: «E’ilche.». Il giudizio della Rosea sul centrocampista albaneseNon convincente la prova di Kristjanche viene bacchettato dai quotidiani all’indomani di. Il centrocampista albanese è subentrato procurandosi immediatamente il giallo che gli impedirà di essere a disposizione nella gara di andata dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco.5 – Neppure entra e si fa ammonire per un fallo a centrocampo: diffidato, salterà l’andata dei quarti. Vuol dire non essere sintonizzati sul match:.CORRIERE DELLO SPORT 5 – Sbaglia subito dopo l’ingresso in campo perché ci mette un minuto a farsi ammonire. Essendo di?dato, salterà l’andata dei quarti per squalifica.