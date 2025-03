Asl Roma 3, alla “Casa di Alice” un incontro per parlare di disturbi dell’alimentazione

Leggi su Ilfaroonline.it

12 marzo 2025- Si svolgerà martedì 18 marzo, alle ore 10, all’interno delladiubicata presso il Centro di Salute Mentale di Via Colautti 30 a Monteverde, unpromosso dal personale della struttura e rivolto a medici, associazioni, pazienti e alle loro famiglie, per favorire la cura dei soggetti fragili affetti dadella Nutrizione e.Aperta da due anni, ladi, ambulatorio specialistico della ASL3 per la cura del DNA e delle patologie correlate, accoglie pazienti di età compresa tra 10 e 45 anni, provenienti da tutti e quattro i distretti della ASL3. Solo nel 2024 ha effettuato quasi 200 valutazioni, oltre 300 da quando la struttura è attiva.L’incidenza del DNA stimata sul territorio di competenza dell’azienda è dello 0,05.