Quicomo.it - Asili nido, Como a Misura di Famiglia: "Quanto tempo ci vuole a costruire e quanto poco a distruggere"

Leggi su Quicomo.it

La questione rimane aperta come una ferita. Non per il sindaco che va dritto con la sua "cura" ma di sicuro per il Comitatodiche mastica ancora amaro dopo la delibera dei giorni scorsi che di fatto lascia ai privati la gestione deglidi. Di seguito.