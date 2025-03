Oasport.it - Asia e Alice D’Amato, cuori d’oro

Leggi su Oasport.it

Protagoniste di questa puntata di Ginnasticomania sono le favolose, rispettivamente la neo campionessa olimpica alla trave e la campionessa europea (2022). Chiara Sani le ha incontrate ad Ancona in occasione della seconda tappa di serie A, che ha segnato l’attesissimo rientro in campo gara delle due fate:non gareggiava dalle Olimpiadi di Parigi edal suo infortunio durante gli Europei 2024. In una bellissima conversazione piena di emozioni,ci raccontano come stanno superando le difficoltà e i momenti più difficili e ci svelano che la crescita interiore e i valori della vita sono più importanti di qualsiasi medaglia