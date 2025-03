Tpi.it - Ascolti tv martedì 11 marzo: Miss Fallaci, La sirenetta, Le Iene, DiMartedì

Leggi su Tpi.it

tv112025: auditel e share dei programmi di ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,112025? Su Rai 1 è andato in onda. Su Rai 2 Stasera tutto è possibile. Su Rai 3 Le ragazze. Su Rete 4 E’ sempre Cartabianca. Su Canale 5 La. Su Italia 1 Le. Su La7 Di. Ma chi ha totalizzato i maggioritv112025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.tv112025, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri seraIn aggiornamento.Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri seraIn aggiornamento.Preserale I dati Auditel e lo share dei programmi di ieriIn aggiornamento.Come funzionanoMa come funzionano glitv? Il monitoraggio degliavvin modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione.