Davidemaggio.it - Ascolti TV | Martedì 11 Marzo 2025. Flop Miss Fallaci (12%) battuta anche da La Sirenetta (12.2%)

Leggi su Davidemaggio.it

Nella serata di ieri,11, su Rai1 l’ultima puntata diha interessato 2.180.000 spettatori pari al 12% di share. Su Canale5 Laha conquistato 2.305.000 spettatori con uno share del 12.2%. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile intrattiene 2.158.000 spettatori pari al 13.8%. Su Italia1 Le Iene Show incolla davanti al video 1.133.000 spettatori (8.6%). Su Rai3 Le Ragazze segna 644.000 spettatori e il 3.4%. Su Rete4 E’ Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 697.000 spettatori (4.8%). Su La7 Diraggiunge 1.498.000 spettatori e l’8.9%. Su Tv8 The Karate Kid – La leggenda continua ottiene 283.000 spettatori con l’1.7%. Sul Nove Man on Fire – Il fuoco della vendetta raduna 282.000 spettatori (1.8%). Sul 20 Independence Day fa sintonizzare .000 spettatori (%).