Dilei.it - Ascolti tv dell’11 marzo, Miss Fallaci chiude i battenti e si scontra con Stefano De Martino

Dein prima serata su Rai 2 con Stasera tutto è possibile si è impegnato a vincere la gara deglitv contro Miriam Leone, protagonista dell’ultima puntata disu Rai 1.Se ad Affari tuoi sfiora quasi il 30% di share,Deè proiettato a battere i record anche con Stasera tutto è possibile su Rai 2 dove ha invitato come super ospiti Giovanni Esposito, Corrado Nuzzo, Maria Di Biase, Andrea Pucci e Costanza Caracciolo che non hanno avuto paura di sfidarsi nelle prove più audaci.Su Rai 1ha chiuso i. Nell’ultima puntata della serie con Miriam Leone, che non ha mai però convinto del tutto i telespettatori, Oriana è nella clinica psichiatrica del dottor Vigna, che la sprona a parlare di sé: ricorda il periodo della sua adolescenza durante la guerra e della sua prima esperienza amorosa.