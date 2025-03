Ascolti 28a Giornata Serie A 2024 25 DAZN | Ottimi ascolti per Juventus-Atalanta 15 mln

Digital-news.it - Ascolti 28a Giornata Serie A 2024/25 DAZN: Ottimi ascolti per Juventus-Atalanta (1,5 mln)

La ventottesimaraggiunge i 5,7 milioni di ascoltatori (5.697.877). Il big match dinon ha deluso le aspettative e ha superato 1,4 milioni di audience media, mentre Lecce-Milan sabato alle 18.00 e Napoli-Fiorentina domenica alle 15.00 hanno superato i 900 mila spettatori.La prossimavedrà domenica 16 alle ore 20.45 la supersfida-Inter, che sarà trasmessa dain modalità «free» e che potrebbe rivelarsi decisiva per la corsa al titolo. Alle 18.00 andrà in onda un’altra partita molto sentita tra Fiorentina e, entrambe alla ricerca di punti fondamentali per conquistare un posto in Europa. Sabato 15 alle 18.00 derby lombardo tra Milan e Como.Il presente report include sia glidi origine censuaria, misurati tramite SDK, su tutti i dispositivi, sia gliprovenienti dai canali sat (Zona) distribuiti da Sky e da TivùSat che sono di origine campionaria (SuperPanel).