Ilrestodelcarlino.it - Ascoli Summer Festival show: pure Rose Villain allo Squarcia

E’la seconda ospite di. Dopo aver annunciato il nome di Alfa, ieri sera il sindaco Marco Fioravanti ha reso noto anche il nome della sensualissima cantautrice e rapper Rosa Luini, in arte. "Dopo Alfa, un altro grande nome per l’– ha scritto il primo cittadino sui social, scatenando l’entusiasmo di tantissimi ragazzi e ragazze – Sul palco dell’Arenasalirà, una delle artiste italiane più note e apprezzate del momento. Martedì 12 agosto il suo tour estivo farà tappa ad, per un grande evento musicale che conferma come la nostra città e ilsiano ormai dei riferimenti per i grandi artisti". Un vero ‘colpaccio’ per gli amanti della musica italiana e che di certo scatenerà la classica ‘caccia al biglietti’ per l’ingresso all’Arena