Arriva la nave senza bambini. Il tribunale ha imposto lo scalo dei minori a Trapani

E’ previsto per domani alle 9.30 alla banchina Fiorillo, l’arrivo in porto della Ocean Viking. Sulladella Sos Mediterranée, che domani per la quarta volta farà tappa a Marina, ci saranno 15 dei 25 migranti a bordo fino a un paio di giorni fa. Un nucleo di dieci persone, composto dae alcuni familiari al seguito, ha già raggiunto la terraferma lunedì a, in Sicilia, su precisa richiesta delper i minorenni di Palermo. I giudici hanno comunicato alle autorità la necessità di sbarco immediato deie delle loro famiglie, per garantire così il diritto alla protezione secondo le leggi italiane ed europee. Le altre 15 persone rimaste a bordo, tra cui alcune donne, sbarcheranno a Marina, dove si è già attivata la macchina dell’accoglienza, ormai collaudata dai 14 precedenti sbarchi avvenuti tra il 2023 e il 2024 nelloapuano.