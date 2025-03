Ilfattoquotidiano.it - Arriva la luna piena con eclissi, l’oroscopo con le previsioni segno per segno: “L’ultima notte d’inverno avrà effetti potenti per tutti”

Il 14 marzo si verificadell’inverno, un evento già di per sé significativo perché rappresenta il culmine di un ciclo prima dell’equinozio di primavera. Quest’anno, però, la sua potenza è amplificata da un’re e dalla congiunzione dellacon il Nodo Sud in Vergine, che la trasforma in un vero e proprio portale di chiusura e rilascio karmico.Unadi Chiusura e TrasformazioneL’opposizione tra lain Vergine e il Sole in Pesci evidenzia il contrasto tra logica e intuizione, tra l’ordine del mondo materiale e il fluire del mondo spirituale. Ma è proprio la presenza del Nodo Sud in Vergine a rendere questaparticolarmente potente: ciò che emerge in questi giorni non è casuale, ma legato a dinamiche che affondano le radici nel passato. È tempo di lasciar andare schemi di controllo, rigidità mentale e il bisogno di avere sempre tutto sotto controllo.