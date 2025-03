Sport.quotidiano.net - Arriva la formazione Allievi. La Larcianese amplia il settore giovanile

Leggi su Sport.quotidiano.net

Dalla prossima stagione laavrà una. Secondo la dirigenza viola, la possibilità di avere in casa propria una squadra, che laripropone esattamente dopo dieci anni dall’ultima volta, sarà sicuramente una tappa importante nella crescita dei giovani calciatori, un vivaio utile sia per laJuniores che per la prima squadra. L’attività della nuovaviola sarà svolta presso l’impianto sportivo Idilio Cei di Larciano, dove saranno inoltre disputate le gare casalinghe. Pedine fondamentali per questo progetto saranno il direttore sportivo Gabriele Cerri, che già quest’anno ha costruito e seguito in prima persona la Juniores, e una new entry: Federico Melani. Ex istruttore nei settori giovanili di Montalbano e Giovani Granata, Melani lavorerà a stretto contatto con Cerri, occupandosi di scouting e quindi della costruzione delle squadre Juniores ed